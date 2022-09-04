Ворог посилив обстріл по всій лінії фронту: зведення Генштабу за вечір 4 вересня
Станом на 4 вересня, на 193-й день повномасштабної війни в Україні с російськими окупантами, ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою областю, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також на покращенні логістичного забезпечення російських військ.
Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook, інформує
За даними Генштабу, окупанти завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на українській території. Зокрема, частково зруйнована цивільна інфраструктура в районах Харкова, Миколаєва, Вознесенська, Очакова, Сухого Ставку.
Також веде бойові дії ворожа авіація для підтримки наземних угруповань, найінтенсивніше - на Південнобузькому та Донецькому напрямках. Але їм все ще важко поповнювати свої втрати в особовому складі.
У виправній колонії №124 у Донецьку "вагнерівці" намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу.
"В районі населеного пункту Херсон, військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт, написали відмову від участі у бойових діях. Відомо, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома", - додали у відомстві.
На Волинському та Поліському напрямках змін немає, але все ще є загроза ракетних та авіаційних обстрілів з повітряного простору та території Білорусі.
На інших напрямках окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема:
- На Сіверському напрямку - 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосували безпілотник. Ворог посилив обстріли вздовж держкордону, що пояснюється нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів ЗС РФ на Сіверському напрямку. Генштаб не виключає можливість застосування загарбниками диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних українських районах.
- На Харківському напрямку - Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Ворог задіяв авіацію для обстрілу населених пунктів Перемога та Гусарівка, а також застосував безпілотник в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки.
- На Слов’янському напрямку обстріляли Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка, а також завдали авіаційного удару по Богородичному.
- На Краматорському напрямку - Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне та задіяли авіацію в районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам’янське.
- На Бахмутському напрямку - Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка.
- На Авдіївському напрямку - Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка.
- На Новопавлівському напрямку - Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка та задіяли авіацію для ударів у районі Новомихайлівки;
- На Запорізькому напрямку - Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка та задіяли авіацію для ударів в районах Білогір’я, Полтавки та Времівки;
- На Південнобузькому напрямку обстріляли майже всі населені пункти вздовж лінії зіткнення та задіяли авіацію для ударів в районах населених пунктів Любомирівка, Безіменне, Костромка, Білогірка, Велике Артакове, застосувуючи безпілотники.
"Ракетні війська та артилерія наземних угруповань наших військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. За поточну добу нанесено ураження по пунктах управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу. Угруповання Повітряних Сил здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів та угруповань військ", - наголосили у Генштабі.
Крім того, авіація ЗСУ здійснила 12 обстрілів, щоб уразити російських окупантів, військову техніку та об'єкти.
Водночас у школі окупованого Орлянська Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 російських загарбників, на подвір'ї стоїть їхня військова техніка, а на другому поверсі навчаються вже діти з 1 вересня. Така ситуація зараз відбувається у більшості шкіл та дитячих садках області. Генштаб заявив, що рашисти цинічно використовує українських дітей для прикриття себе.
"Попри намагання окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів так і не розпочала роботу в очному форматі. Не спрацювали і організовані колаборантами пропагандистські заходи з нагоди Дня знань за участі російських посадовців", - додали у військовому відомстві.
Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що НАТО на даний момент посилює свою присутність у східній частині Альянсу. Вони розмістили вісім багатонаціональних бойових груп на території Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та у Словаччині. Відповідні групи є бойовими підрозділами.
"Таким чином НАТО демонструє силу трансатлантичних зв’язків та рішучу готовність", - пояснили у відомстві.