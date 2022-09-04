Ворог посилив обстріл по всій лінії фронту: зведення Генштабу за вечір 4 вересня

Станом на 4 вересня, на 193-й день повномасштабної війни в Україні с російськими окупантами, ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою областю, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також на покращенні логістичного забезпечення російських військ.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook, інформує Апостроф .

За даними Генштабу, окупанти завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на українській території. Зокрема, частково зруйнована цивільна інфраструктура в районах Харкова, Миколаєва, Вознесенська, Очакова, Сухого Ставку.

Також веде бойові дії ворожа авіація для підтримки наземних угруповань, найінтенсивніше - на Південнобузькому та Донецькому напрямках. Але їм все ще важко поповнювати свої втрати в особовому складі.

У виправній колонії №124 у Донецьку "вагнерівці" намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу.

"В районі населеного пункту Херсон, військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт, написали відмову від участі у бойових діях. Відомо, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома", - додали у відомстві.

На Волинському та Поліському напрямках змін немає, але все ще є загроза ракетних та авіаційних обстрілів з повітряного простору та території Білорусі.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На інших напрямках окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема:

На Сіверському напрямку - 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосували безпілотник. Ворог посилив обстріли вздовж держкордону, що пояснюється нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів ЗС РФ на Сіверському напрямку. Генштаб не виключає можливість застосування загарбниками диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних українських районах.

На Харківському напрямку - Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Ворог задіяв авіацію для обстрілу населених пунктів Перемога та Гусарівка, а також застосував безпілотник в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки.

На Слов’янському напрямку обстріляли Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка, а також завдали авіаційного удару по Богородичному.

обстріляли Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка, а також завдали авіаційного удару по Богородичному. На Краматорському напрямку - Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне та задіяли авіацію в районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам’янське.

- Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне та задіяли авіацію в районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам’янське. На Бахмутському напрямку - Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка.

- Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка. На Авдіївському напрямку - Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка.

- Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка. На Новопавлівському напрямку - Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка та задіяли авіацію для ударів у районі Новомихайлівки;

- Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка та задіяли авіацію для ударів у районі Новомихайлівки; На Запорізькому напрямку - Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка та задіяли авіацію для ударів в районах Білогір’я, Полтавки та Времівки;

- Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка та задіяли авіацію для ударів в районах Білогір’я, Полтавки та Времівки; На Південнобузькому напрямку обстріляли майже всі населені пункти вздовж лінії зіткнення та задіяли авіацію для ударів в районах населених пунктів Любомирівка, Безіменне, Костромк а, Білогірка, Велике Артакове, застосувуючи безпілотники.