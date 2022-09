Швейцарський дослідник супутникових знімків повідомив про стан мосту у Новій Каховці

Швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджамін Пітте (Benjamin Pittet) стверджує, що міст у Новій Каховці обвалився. Знімок він опублікував у Твіттері.

***BREAKING***



Місто в Новій Каховці дм має згорнуті до багатьох українських strikes. The railway bridge did не collapse but is severely damaged. pic.twitter.com/1YCWXGLZFI