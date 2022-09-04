Швейцарський дослідник супутникових знімків повідомив про стан мосту у Новій Каховці

Залізничний міст поки що стоїть, але — на межі.

Швейцарський дослідник супутникових знімків повідомив про стан мосту у Новій Каховці

Швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджамін Пітте (Benjamin Pittet) стверджує, що міст у Новій Каховці обвалився. Знімок він опублікував у Твіттері.

***BREAKING***

Місто в Новій Каховці дм має згорнуті до багатьох українських strikes. The railway bridge did не collapse but is severely damaged. pic.twitter.com/1YCWXGLZFI

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 3, 2022

"Міст Новокаховської дамби обрушився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений», – написав він.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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