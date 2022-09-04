Новостей.COM ⇒
2022-09-04
Швейцарський дослідник супутникових знімків повідомив про стан мосту у Новій Каховці
Залізничний міст поки що стоїть, але — на межі.
Швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджамін Пітте (Benjamin Pittet) стверджує, що міст у Новій Каховці обвалився. Знімок він опублікував у Твіттері.
***BREAKING***— Benjamin Pittet (@COUPSURE)
Місто в Новій Каховці дм має згорнуті до багатьох українських strikes. The railway bridge did не collapse but is severely damaged.
pic.twitter.com/1YCWXGLZFI September 3, 2022
"Міст Новокаховської дамби обрушився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений», – написав він.
Юлія Мельничук, ZN.ua