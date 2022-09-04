WSJ: Україні, можливо, доведеться почати неприємні переговори з Росією про перемир’я

У перші місяці після висадки в Норманді в червні 1944 року сили союзників так швидко просувалися у Франції і Бельгії, що відірвалися далеко від своїх ліній забезпечення. Тож замість того, що вести бій проти німецької армії на широкому фронті, генерал Дуайт Ейзенхауер був змушений перейти до атак на більш вузьких фронтах. І це призвело до того, що війна затягнулася ще й на 1945 рік.

Скоро логістичні проблеми спіткають Україну і НАТО. Цілком можливо це змусить їх змінити свою стратегію, - пише в статті для Wall Street Journal бригадний генерал Армії США у відставці і колишній помічник Держсекретаря США з військово-політичних справ Марк Кімміт.

19 серпня США виділили чергові 775 мільйонів доларів допомоги для Україні. В цей пакет увійшли додаткові протитанкові ракети Javelin, ракети для систем HIMARS і артилерійські боєприпаси. Крім того, Київ отримав протитанкові ракети TOW, а також боєприпаси для гаубиць калібром 105 міліметрів і менше. Останні системи старші і менш «просунуті», ніж техніка, яку передавали до цього часу. Це може свідчити, що темпи використання зброї на полі битви випереджає виробництво. І надлишкова, яку можна було передавати Україні, майже закінчитися. Якщо це так, тоді НАТО потрібно щось робити з запасами передової зброї, які вичерпуються. Швидше за все, це призведе до того, що війна буде довшою, а жертв буде більше. А отже тиск з боку країн-донорів посилиться, інфляція затягнеться на довше, запасів газу для опалення буде менше, а підтримка населення скоротиться.

Втім, на думку Кімміта, є кілька рішень. Одне з них - це почати використовувати ті запаси озброєнь, які були зарезервовані на випадок, якщо країнам НАТО доведеться захищатися самим. Можна наголосити, особливо в Європі, що передати Україні зброю необхідно, щоб захистити себе ж від повної сили армії Росії. І російська поразка на полі битви скоротить цю загрозу. Це не простий, але необхідний крок, щоб зупинити війну в Україні. Зрештою, краще використати західну зброю в Херсоні, а не в Кракові.