Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти РФ

Також розглянули можливості пришвидшення євроінтеграції України, інформує ZN.ua.

Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти РФ
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Обговорили:

  • якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС;
  • необхідність підготовки восьмого пакету санкцій, який має містити також заборону на видачу віз громадянам РФ;
  • обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти й газу;
  • можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, щойно Україна виконає сім її рекомендацій щодо вступу в ЄС.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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