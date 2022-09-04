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2022-09-04
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти РФ
Також розглянули можливості пришвидшення євроінтеграції України, інформує
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Обговорили:
- якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС;
- необхідність підготовки восьмого пакету санкцій, який має містити також заборону на видачу віз громадянам РФ;
- обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти й газу;
- можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, щойно Україна виконає сім її рекомендацій щодо вступу в ЄС.
Анастасія Дейна, ZN.ua