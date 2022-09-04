Окупанти масово обстріляли Миколаїв: пошкоджено три лікарні та 26 приватних будинків

Російські війська вночі у неділю, 4 вересня, масово обстріляли Миколаїв. В результаті обстрілу пошкоджено 26 житлових будинків, будівлі готелю та музею. У семи будинках частково пошкоджений дах, вибито 74 вікна, заявив міський голова Олександр Сєнкевич

"Суттєво постраждали три лікувальні заклади. В них вибиті вікна, двері, понівечений фасад будівель. У лікувальних кабінетах і палатах пошкоджені меблі й стеля, приміщення засипані уламками. Під удар потрапили також три освітні заклади, серед них дві школи. У них в основному вибиті вікна і двері", - зазначив Сєнкевич у Telegram.