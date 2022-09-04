Окупанти масово обстріляли Миколаїв: пошкоджено три лікарні та 26 приватних будинків

Пошкоджень зазнали також будівлі готелю та музею.

Окупанти масово обстріляли Миколаїв: пошкоджено три лікарні та 26 приватних будинків
© Getty Images

Російські війська вночі у неділю, 4 вересня, масово обстріляли Миколаїв. В результаті обстрілу пошкоджено 26 житлових будинків, будівлі готелю та музею. У семи будинках частково пошкоджений дах, вибито 74 вікна, заявив міський голова Олександр Сєнкевич

"Суттєво постраждали три лікувальні заклади. В них вибиті вікна, двері, понівечений фасад будівель. У лікувальних кабінетах і палатах пошкоджені меблі й стеля, приміщення засипані уламками. Під удар потрапили також три освітні заклади, серед них дві школи. У них в основному вибиті вікна і двері", - зазначив Сєнкевич у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Російський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника СухуміРосійський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника Сухумі
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти розміщуються в школах, де навчаються діти – ГенштабОкупанти розміщуються в школах, де навчаються діти – Генштаб
Окупанти знову обстріляли Харківську область: є загиблі та пораненіОкупанти знову обстріляли Харківську область: є загиблі та поранені
Не встигали виносити трупи з поля бою: окупанти попросили коротке перемир'яНе встигали виносити трупи з поля бою: окупанти попросили коротке перемир'я
Окупанти воюють із ресторанами: у Харкові згоріло 2000 метрів питного закладуОкупанти воюють із ресторанами: у Харкові згоріло 2000 метрів питного закладу
Окупанти вночі гатили по Нікополю та Нікопольському району. Пошкоджено будинкиОкупанти вночі гатили по Нікополю та Нікопольському району. Пошкоджено будинки
Окупанти завдали ракетного удару по Очакову: знищено елеватор з тисячами тонн зернаОкупанти завдали ракетного удару по Очакову: знищено елеватор з тисячами тонн зерна
Окупанти обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів: зафіксовано 100 "прильотів"Окупанти обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів: зафіксовано 100 "прильотів"
У Миколаївській області внаслідок обстрілів РФ загинула дитина, ще п’ять людей — пораненіУ Миколаївській області внаслідок обстрілів РФ загинула дитина, ще п’ять людей — поранені
Окупанти посилюють оборону берегової лінії Дніпра на двох напрямкахОкупанти посилюють оборону берегової лінії Дніпра на двох напрямках
Війська РФ обстріляли Сумську область із мінометівВійська РФ обстріляли Сумську область із мінометів
Последние новости
Подгружаем последние новости