Окупанти знову обстріляли Харківську область: є загиблі та поранені

Троє людей госпіталізували до лікарні.

Окупанти знову обстріляли Харківську область: є загиблі та поранені
© Getty Images

Російські окупаційні війська у неділю, 4 вересня, продовжили обстрілювати населені пункти Харківської області, інформує пресслужба Харківської ОВА у Telegram.

"Унаслідок обстрілу в селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд влучив у будинок місцевої мешканки. В Ізюмському районі, через обстріли селища Андріївка, було поранено троє цивільних. Їх госпіталізували в лікарняні заклади Харківської області", - йдеться в повідомленні.

В неділю, 4 вересня, в Київському районі Харкова сталися два вибухи. Внаслідок ракетного удару сталася масштабна пожежа в будівлі ресторану.


Анна Конюченко, ZN.ua





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