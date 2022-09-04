Окупанти знову обстріляли Харківську область: є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська у неділю, 4 вересня, продовжили обстрілювати населені пункти Харківської області, інформує пресслужба Харківської ОВА у Telegram.

"Унаслідок обстрілу в селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд влучив у будинок місцевої мешканки. В Ізюмському районі, через обстріли селища Андріївка, було поранено троє цивільних. Їх госпіталізували в лікарняні заклади Харківської області", - йдеться в повідомленні.

В неділю, 4 вересня, в Київському районі Харкова сталися два вибухи. Внаслідок ракетного удару сталася масштабна пожежа в будівлі ресторану.