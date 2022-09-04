FT: Мета наступу України на півдні - не лише повернення Херсона

Українська армія готується до важкої і виснажливої операції, яка триватиме всю зиму, інформує ZN.ua.

FT: Мета наступу України на півдні - не лише повернення Херсона
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Пруський воєнний теоретик Карл фон Клаузевіц вважав очевидним те, що оборона - це найсильніша форма ведення війни. Хоча б тому, що успішна атака вимагає чисельну перевагу. Саме тому слабша сторона була зобов’язана оборонятися.

Держава, зайнявши оборонні позиції, не дозволить ворогу досягти своїх цілей, втім і власних цілей вона так теж не доб’ється. Тому доводиться використати час, виграний в обороні, для створення більш сприятливого балансу сил. І лише після цього можна йти в наступ самому, - пише в статті для Financial Times почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман.

«Раптовий потужний перехід до наступу - блискучого меча помсти - це найкращий момент для оборони», - писав Фон Клаузевіц.

29 серпня український уряд оголосив, що наступ на півдні України почався. І з того часу Київ майже нічого не повідомляє про прогрес цього процесу. Тож неминуче це призвело до спекуляцій. Почали з’являтися повідомлення про значні прориви, але також про і про запеклий російський опір і контратаки. Російська пропаганда майже одразу ж почала говорити про катастрофічний провал українського наступу. Вона стверджувала, що армія України зазнала тяжких втрат. Більш надійні російські джерела були поміркованами. Вони визнавали, що Україна веде атаку за допомогою свіжіших військ і з кращим обладнанням, ніж було раніше, завдаючи значної шкоди російським силам. Такі оцінки збігалися з твердженнями українських джерел про помірний, але важливий прогрес, в ході якого деякі російські сили відступили, а інші - зазнали тяжких втрат, хоч і змогли сповільнити український наступ.

Український уряд також застеріг, що не варто очікувати дуже великих результатів за дуже короткий час. Територія досить велика. Лінія фронту на півдні має протяжність 350 кілометрів: від Запоріжжя, де Росія досі грає в небезпечну гру з АЕС, до окупованого Херсона, який став досить великим призом. Також Україна створила більш сприятливий баланс сил, досягнувши на півдні паритету. Хоча традиційно вважається, що для наступу потрібна чисельна перевага. І Києву потрібно було б створити нездоланну силу, щоб пробитися через російські позиції.


Лесь Димань, ZN.ua





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