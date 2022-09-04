Зеленський відповів на петицію щодо легалізації еротики в Україні

Питання має опрацювати Кабмін

Зеленський відповів на петицію щодо легалізації еротики в Україні
Зеленський відповів на петицію про легалізацію порно
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Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію «Про легалізацію еротики та порно на території України».

«За Конституцією України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань», йдеться у відповіді президента.

В той же час, за словами президента, правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі».

«Законом забороняється виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури. Закон також передбачає заборони, спрямовані на захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру. Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством. Законом встановлено, що порушення норм законодавства України про захист суспільної моралі, умов обігу продукції, порядку проведення видовищних заходів сексуального характеру та розповсюдження продукції, яка містить елементи порнографії, тягне за собою цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з законодавством України», - йдеться у відповіді.


Артем Руденко, ZN.ua





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