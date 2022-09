Міноборони Британії пояснило, чому моральний дух військ РФ падає

Російські війська продовжують страждати від проблем з падінням морального духу та дисципліною на війні проти України. Окрім бойової втоми та великих втрат, однією з головних скарг дислокованих в Україні російських військових, ймовірно, залишаються проблеми із зарплатою, повідомляє британська розвідка.

«У російській армії дохід військових складається зі скромної основної зарплати, доповненої різноманітними бонусами та надбавками», - пише Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, у Росії, ймовірно, виникли значні проблеми з невиплатою бойових премій солдатам, які воюють проти України.

«Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом «спеціальної військової операції» та щонайменше відвертою корупцією серед командирів», - йдеться у повідомленні.

Російське командування систематично не забезпечує своїх солдатів, які воюють проти України, базовими речами, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також оплату праці. Це майже напевно сприяло нестабільному моральному стану значної частини сил РФ , пояснює Міноборони Британії.