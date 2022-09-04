Міноборони Британії пояснило, чому моральний дух військ РФ падає

Російське командування систематично не забезпечує своїх військових базовими речами, інформує ZN.ua.

Міноборони Британії пояснило, чому моральний дух військ РФ падає
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські війська продовжують страждати від проблем з падінням морального духу та дисципліною на війні проти України. Окрім бойової втоми та великих втрат, однією з головних скарг дислокованих в Україні російських військових, ймовірно, залишаються проблеми із зарплатою, повідомляє британська розвідка.

«У російській армії дохід військових складається зі скромної основної зарплати, доповненої різноманітними бонусами та надбавками», - пише Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, у Росії, ймовірно, виникли значні проблеми з невиплатою бойових премій солдатам, які воюють проти України.

«Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом «спеціальної військової операції» та щонайменше відвертою корупцією серед командирів», - йдеться у повідомленні.

Російське командування систематично не забезпечує своїх солдатів, які воюють проти України, базовими речами, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також оплату праці. Це майже напевно сприяло нестабільному моральному стану значної частини сил РФ, пояснює Міноборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/d8BWWLuqCF

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/N07M1HoaK5

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 4, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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