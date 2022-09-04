Окупанти вночі гатили по Нікополю та Нікопольському району. Пошкоджено будинки
Валентин Резніченко повідомив, як минула ніч на Дніпропетровщині, інформує
Вночі російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області,
«Ворог тричі ударив по Нікопольському району з «Градів» та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених», – повідомив Резніченко.
Так, у Нікополі внаслідок обстрілів виникла пожежа, які вже приборкали рятувальники. У місті пошкоджено п’ять будинків та кілька господарських споруд. Крім того, з ладу виведено лінію електропередач.
У Марганецькій громаді ворог пошкодив приватний будинок, а також склади й прохідну місцевого заводу.
«У інших районах ніч була без обстрілів і на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.