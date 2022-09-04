Окупанти вночі гатили по Нікополю та Нікопольському району. Пошкоджено будинки

Валентин Резніченко повідомив, як минула ніч на Дніпропетровщині, інформує ZN.ua.

Окупанти вночі гатили по Нікополю та Нікопольському району. Пошкоджено будинки
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко Telegram

Вночі російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Він також розповів про наслідки нічного обстрілу з боку росіян.

«Ворог тричі ударив по Нікопольському району з «Градів» та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених», – повідомив Резніченко.

Так, у Нікополі внаслідок обстрілів виникла пожежа, які вже приборкали рятувальники. У місті пошкоджено п’ять будинків та кілька господарських споруд. Крім того, з ладу виведено лінію електропередач.

У Марганецькій громаді ворог пошкодив приватний будинок, а також склади й прохідну місцевого заводу.

«У інших районах ніч була без обстрілів і на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.





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