Корабель ВМС Ірану захопив 2 американських безпілотників у Червоному морі, але потім відпустив

У США стверджують, що це науково-дослідні БПЛА.

Корабель ВМС Ірану захопив 2 американських безпілотників у Червоному морі, але потім відпустив
© US 6th Fleet / Twitter

Іран заявив у п'ятницю, що його військово-морські сили захопили два американські морські безпілотники в Червоному морі, а потім скинули за борт, коли американські військові кораблі наблизилися.

Зі свого боку командор Тімоті Хокінс, представник 5-го флоту ВМС США, що базується на Близькому Сході, визнав факт інциденту в п'ятницю в інтерв'ю агентству Ассошіейтед Прес, але відмовився коментувати подробиці.

Іранське державне телебачення показало кадри, зроблені нібито з палуби есмінця Jamaran іранського флоту, де моряки в рятувальних жилетах оглядали два Saildrone Explorer. Один із них був викинутий за борт.

"Незважаючи на попередження американського есмінця про запобігання можливим інцидентам, Джамаран захопив обидва БПЛА", - заявило державне телебачення. "Після забезпечення безпеки на міжнародному морському шляху ескадрений міноносець № 84 відпустив БПЛА у безпечному районі".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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