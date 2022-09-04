Корабель ВМС Ірану захопив 2 американських безпілотників у Червоному морі, але потім відпустив

Іран заявив у п'ятницю, що його військово-морські сили захопили два американські морські безпілотники в Червоному морі, а потім скинули за борт, коли американські військові кораблі наблизилися.

Зі свого боку командор Тімоті Хокінс, представник 5-го флоту ВМС США , що базується на Близькому Сході, визнав факт інциденту в п'ятницю в інтерв'ю агентству Ассошіейтед Прес , але відмовився коментувати подробиці.

Іранське державне телебачення показало кадри, зроблені нібито з палуби есмінця Jamaran іранського флоту, де моряки в рятувальних жилетах оглядали два Saildrone Explorer. Один із них був викинутий за борт.

"Незважаючи на попередження американського есмінця про запобігання можливим інцидентам, Джамаран захопив обидва БПЛА", - заявило державне телебачення. "Після забезпечення безпеки на міжнародному морському шляху ескадрений міноносець № 84 відпустив БПЛА у безпечному районі".