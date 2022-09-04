NYT: «Передова» зброя Росії напхана дуже застарілими деталями

Росія продовжує обстрілювати високоточними керованими ракетами цивільні і військові цілі в Україні. Тож офіцери українських спецслужб спільно з приватними аналітиками зібрали деталі, які залишилися від російської зброї, щоб дізнатися ворожі секрети.

Йдеться про зразки озброєння, які вважаються найкращими у російському арсеналі. І, як виявилося, вони містять дуже технічно відсталі компоненти, - кажуть аналітики, які їх досліджували. Зокрема, це стосується базової системи супутникової навігації, яку також виявляли в інших російських боєприпасах, - пише New York Times .

Висновки аналітиків, які досліджували російську зброю, описані в звіті незалежної британської групи Conflict Armament Research. Документ був опублікований в суботу. Експерти групи намагаються ідентифікувати і відстежити зброю і боєприпаси, які використовуються у війнах по всьому світі. Російські зразки вони вивчили в липні на запрошення українського уряду.

Звіт спростовує наратив Москви про те, що вона змогла відбудувати армію і зробити її знову здатною протистояти арміям ворогів на Заході. Також документ виявив, що зброя, яку Росія використовує для знищення українських великих і малих міст, часто заснована на західних інноваціях. Хоча санкції, запроваджені після російського вторгнення в Крим у 2014 році, повинні були б цьому завадити, зупинивши поставки високотехнологічних розробок, необхідних для розширення російських військових можливостей.

«Ми виявили, що Росія повторно використовує одні і ті ж електронні компоненти в різних видах зброї включно з найновішими крилатими ракетами й ударними гелікоптерами. І ми не очікували, що щось таке побачимо. Російські керовані ракети наповнені неросійськими технологіями і компонентами. А більшість комп’ютерних чіпів, які ми зафіксували, були зроблені в західних країнах після 2014 року», - сказав експерт Conflict Armament Research Демієн Сплітерс.