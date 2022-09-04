NYT: «Передова» зброя Росії напхана дуже застарілими деталями

Експерти дослідили уламки найкращих російських ракет, які були запущені по Україні, і пояснили, чому вони не такі вже й «високоточні», як кажуть в Кремлі, інформує ZN.ua.

NYT: «Передова» зброя Росії напхана дуже застарілими деталями
© Sputnik

Росія продовжує обстрілювати високоточними керованими ракетами цивільні і військові цілі в Україні. Тож офіцери українських спецслужб спільно з приватними аналітиками зібрали деталі, які залишилися від російської зброї, щоб дізнатися ворожі секрети.

Йдеться про зразки озброєння, які вважаються найкращими у російському арсеналі. І, як виявилося, вони містять дуже технічно відсталі компоненти, - кажуть аналітики, які їх досліджували. Зокрема, це стосується базової системи супутникової навігації, яку також виявляли в інших російських боєприпасах, - пише New York Times.

Висновки аналітиків, які досліджували російську зброю, описані в звіті незалежної британської групи Conflict Armament Research. Документ був опублікований в суботу. Експерти групи намагаються ідентифікувати і відстежити зброю і боєприпаси, які використовуються у війнах по всьому світі. Російські зразки вони вивчили в липні на запрошення українського уряду.

Звіт спростовує наратив Москви про те, що вона змогла відбудувати армію і зробити її знову здатною протистояти арміям ворогів на Заході. Також документ виявив, що зброя, яку Росія використовує для знищення українських великих і малих міст, часто заснована на західних інноваціях. Хоча санкції, запроваджені після російського вторгнення в Крим у 2014 році, повинні були б цьому завадити, зупинивши поставки високотехнологічних розробок, необхідних для розширення російських військових можливостей.

«Ми виявили, що Росія повторно використовує одні і ті ж електронні компоненти в різних видах зброї включно з найновішими крилатими ракетами й ударними гелікоптерами. І ми не очікували, що щось таке побачимо. Російські керовані ракети наповнені неросійськими технологіями і компонентами. А більшість комп’ютерних чіпів, які ми зафіксували, були зроблені в західних країнах після 2014 року», - сказав експерт Conflict Armament Research Демієн Сплітерс.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Російський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника СухуміРосійський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника Сухумі
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Блок рекламы


Похожие новости
Завербуй друга на війну в Україні: у Росії наживаються на "гарматному м'ясі"Завербуй друга на війну в Україні: у Росії наживаються на "гарматному м'ясі"
На тлі тяганини з візами в Росії заговорили про «перенесення» штаб-квартири ООННа тлі тяганини з візами в Росії заговорили про «перенесення» штаб-квартири ООН
"Нашій артилерії буде абсолютно байдуже": чому масова мобілізація не допоможе росії"Нашій артилерії буде абсолютно байдуже": чому масова мобілізація не допоможе росії
Аналітики ISW пояснили, чому Росії буде складніше формувати нові сили для війниАналітики ISW пояснили, чому Росії буде складніше формувати нові сили для війни
Настав час енергетичних санкцій проти Росії – ЗеленськийНастав час енергетичних санкцій проти Росії – Зеленський
Соціологи розповіли, скільки німців підтримують санкції проти РосіїСоціологи розповіли, скільки німців підтримують санкції проти Росії
Китай відмовився допомагати росії: компанії рф залишилися без важливих деталейКитай відмовився допомагати росії: компанії рф залишилися без важливих деталей
Макрон обіцяє не допустити перемоги Росії у війні в УкраїніМакрон обіцяє не допустити перемоги Росії у війні в Україні
Business Insider: Найманці «Вагнера» можуть стати катастрофою для Путіна і РосіїBusiness Insider: Найманці «Вагнера» можуть стати катастрофою для Путіна і Росії
Глава МЗС Німеччини обіцяє, що навіть протести не призведуть до скасування санкцій проти РосіїГлава МЗС Німеччини обіцяє, що навіть протести не призведуть до скасування санкцій проти Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости