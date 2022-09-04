Окупанти завдали ракетного удару по Очакову: знищено елеватор з тисячами тонн зерна

Пошкоджено десять приватних будинків.

Окупанти завдали ракетного удару по Очакову: знищено елеватор з тисячами тонн зерна
© unsplash/keirasiobhan

Російські війська у неділю, 4 вересня, обстріляли Очаків Миколаївської області. Зруйновано елеватор та знищено декілька тисяч тонн зерна, заявив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков у Facebook.

"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", - наголосив Васьков.

На щастя, постраждалих немає.


Анна Конюченко, ZN.ua





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