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2022-09-04
Окупанти завдали ракетного удару по Очакову: знищено елеватор з тисячами тонн зерна
Пошкоджено десять приватних будинків.
© unsplash/keirasiobhan
Російські війська у неділю, 4 вересня, обстріляли Очаків Миколаївської області. Зруйновано елеватор та знищено декілька тисяч тонн зерна, заявив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков у
"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", - наголосив Васьков.
На щастя, постраждалих немає.
Анна Конюченко, ZN.ua