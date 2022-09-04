Окупанти обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів: зафіксовано 100 "прильотів"

Наразі неспокійно у Великописарівській громаді.

Окупанти обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів: зафіксовано 100
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Російські війська у суботу, 3 вересня, обстріляли громади Шосткинського та Сумського районів Сумської області. Зафіксовано близько 100 "прильотів" з РСЗВ, САУ та мінометів, заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"Під ворожим вогнем опинилися громади Шосткинського району: Шалигінська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська. А також Миколаївська сільська та Краснопільська громади Сумського району. Обійшлося без жертв. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За його словами, нині неспокійно у Великописарівській громаді.


Анна Конюченко, ZN.ua





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