Путін опинився у пастці Ердогана: що означає пропозиція турецького президента щодо Запорізької АЕС
Турецький лідер зацікавлений у тому, аби отримати вигоду від російського диктатора.
Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін.
Реджеп Ердоган запропонував стати посередником у питанні окупованої Запорізької АЕС. Саме тому Ердоган озвучив путіну ідею про посередництво Туреччини у ситуації з атомною станцією.
За словами Фейгіна, президент Туреччини вміло маніпулює очільником кремля, дбаючи насамперед про власні інтереси.
"Ердоган знову щось хоче собі викрутити. Він майстерно продає повітря", – зазначив Фейгін.
Він додав, що кремлівський диктатор перебуває у залежності від президента Туреччини й змушений йти на великі поступки, аби просувати свої ідеї.
"Це відбувається тому, що путін опинився у певній пастці. Від нього можна отримати все, що завгодно, що Ердоган і робить,– сказав Фейгін.