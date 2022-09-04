Путін опинився у пастці Ердогана: що означає пропозиція турецького президента щодо Запорізької АЕС

Путин, Эрдоган

Турецький лідер зацікавлений у тому, аби отримати вигоду від російського диктатора.

Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

Реджеп Ердоган запропонував стати посередником у питанні окупованої Запорізької АЕС. Саме тому Ердоган озвучив путіну ідею про посередництво Туреччини у ситуації з атомною станцією.

окупанти, колона, війна, війська Росії, Запорізька АЕС

За словами Фейгіна, президент Туреччини вміло маніпулює очільником кремля, дбаючи насамперед про власні інтереси.

"Ердоган знову щось хоче собі викрутити. Він майстерно продає повітря", – зазначив Фейгін.

Він додав, що кремлівський диктатор перебуває у залежності від президента Туреччини й змушений йти на великі поступки, аби просувати свої ідеї.

"Це відбувається тому, що путін опинився у певній пастці. Від нього можна отримати все, що завгодно, що Ердоган і робить,– сказав Фейгін.

Зеленський, Ердоган, Путін


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Російський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника СухуміРосійський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника Сухумі
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Блок рекламы


Похожие новости
Не треба розповсюджувати фейки: заява Міноборони щодо постановки жінок на облікНе треба розповсюджувати фейки: заява Міноборони щодо постановки жінок на облік
Зеленський відповів на петицію щодо легалізації еротики в УкраїніЗеленський відповів на петицію щодо легалізації еротики в Україні
В Кремлі заявили, що формат участі Путіна у саміті G20 залежить від факторів безпекиВ Кремлі заявили, що формат участі Путіна у саміті G20 залежить від факторів безпеки
"Гради" окупантів б'ють із Запорізької АЕС: опубліковано відео"Гради" окупантів б'ють із Запорізької АЕС: опубліковано відео
ISW: Кремль може посилити цензуру щодо російських воєнкорів та блогерівISW: Кремль може посилити цензуру щодо російських воєнкорів та блогерів
«Не плекаємо надій»: Білий дім про бажання Путіна завершити війну«Не плекаємо надій»: Білий дім про бажання Путіна завершити війну
Україна ввела санкції проти доньок ПутінаУкраїна ввела санкції проти доньок Путіна
У Путіна визнали Макаревича «іноагентом»У Путіна визнали Макаревича «іноагентом»
Україна припиняє застосування Меморандуму з Білоруссю щодо боротьби з відмиванням доходів: які наслідки це тягне для спільниці РФУкраїна припиняє застосування Меморандуму з Білоруссю щодо боротьби з відмиванням доходів: які наслідки це тягне для спільниці РФ
Протокол Ради оборони Києва щодо МАФів, що перешкоджають проходу до сховищ, оскаржені в судіПротокол Ради оборони Києва щодо МАФів, що перешкоджають проходу до сховищ, оскаржені в суді
Последние новости
Подгружаем последние новости