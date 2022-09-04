Путін опинився у пастці Ердогана: що означає пропозиція турецького президента щодо Запорізької АЕС

Турецький лідер зацікавлений у тому, аби отримати вигоду від російського диктатора.

Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

Реджеп Ердоган запропонував стати посередником у питанні окупованої Запорізької АЕС. Саме тому Ердоган озвучив путіну ідею про посередництво Туреччини у ситуації з атомною станцією.

За словами Фейгіна, президент Туреччини вміло маніпулює очільником кремля, дбаючи насамперед про власні інтереси.

"Ердоган знову щось хоче собі викрутити. Він майстерно продає повітря", – зазначив Фейгін.

Він додав, що кремлівський диктатор перебуває у залежності від президента Туреччини й змушений йти на великі поступки, аби просувати свої ідеї.

"Це відбувається тому, що путін опинився у певній пастці. Від нього можна отримати все, що завгодно, що Ердоган і робить,– сказав Фейгін.