У Миколаївській області внаслідок обстрілів РФ загинула дитина, ще п’ять людей — поранені

Серед поранених — троє дітей.

У Миколаївській області внаслідок обстрілів РФ загинула дитина, ще п’ять людей — поранені
Фото ілюстративне
© telegram / Миколаївська ОДА

Внаслідок ворожих обстрілів Миколаївської області загинула дитина, ще п’ять людей отримали поранення. Також війська РФ обстріляли Миколаїв, пошкоджені лікувальні заклади та житлові будинки в місті. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

«Вночі, 4 вересня, близько 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, попередньо С-300. Суттєво пошкоджено три лікувальних заклади, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, вдень, 3 вересня, близько 11:30 окупанти вдарили Центральний район Миколаєва ракетою повітряного базування Х-59, випущеною з Су-35. Ворожа ракета влучила у приватний двір та зруйнувала будинок, а також господарчі споруди. Одна людина отримала поранення.

Також голова ОВА розповів про ситуацію в області.

У Миколаївському районі минулої доби під обстрілами РФ опинилося смт Первомайське Первомайської громади. Снаряди влучили по житлових будинках. На щастя, постраждалих немає.

А сьогодні зранку, о 06:02, окупанти вдарили по м. Очаків Очаківської громади. Загарбники влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Баштанському районі вчора, близько 11:25, ракета типу Х-31, випущена з Су-35, влучила в приватний будинок у селі Висунськ Березнегуватської громади. Внаслідок руйнування будинку загинула дитина, ще четверо людей отримали поранення, троє з них — діти.

Також вчора з 16:00 до 19:00 загарбники атакували околиці с. Новоолександрівка Інгульської громади. На щастя, постраждалих та руйнувань немає.

У Вознесенському районі сьогодні зранку від ворожих обстрілів постраждало м. Вознесенськ. Внаслідок атаки РФ на підприємстві відбулося займання приміщень.

«Без жертв. Є пошкодження житлових будинків. Детальна інформація уточнюється», - йдеться у повідомленні.

У Первомайському районі день та ніч пройшли відносно спокійно, зазначає голова ОВА.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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