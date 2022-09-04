В Україні ліквідовано ватажка ОЗУ з Підмосков'я: фото

У ході бойових дій на території України загинув лідер одного зі злочинних угруповань Підмосков'я - йдеться про Івана Непаратова, інформує Апостроф.

Про це повідомив проект Gulagu.net.

Зазначається, що Непаратов загинув у районі Бахмута Донецької області: російські окупанти та проросійські бойовики продовжують використовувати його радянську назву Артемівськ. Причиною смерті стало поранення голови.

Непаратов був засуджений у Росії у 2013 році за звинуваченням у розбійних нападах та вбивствах у період з 2009 по 2010 роки у Сергієвому Посаді. Голову банди було засуджено до найбільшого терміну позбавлення волі — 25 років. Після ув'язнення Непаратов був відпущений на волю та поїхав воювати в Україну, де був відзначений "державними нагородами" бойовиків "Л/ДНР".


Євген Устименко, Апостроф





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