ЗМІ: Поліція Британії розробляє плани на випадок масових заворушень через енергетичну кризу

Британські поліцейські побоюються важкої зими через можливе зростання злочинності, інформує ZN.ua.

ЗМІ: Поліція Британії розробляє плани на випадок масових заворушень через енергетичну кризу
© unsplash/famouswebsites

Поліція Британії розробляє плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб підтримувати правопорядок у міру посилення економічного тиску та енергетичної кризи. Цієї зими британські поліцейські готуються до зростання злочинності, порушень громадського порядку і навіть корупції в своїх рядах. Про це пише The Times.

Керівники поліції розробляють плани на випадок непередбачених ситуацій, щоб впоратися з наслідками, які можуть виникнути через те, що мільйони домогосподарств ризикують зіштовхнутися з фінансовими труднощами.

Документ про національну стратегію, розроблений поліцейськими цього літа, показав, що вони дедалі більше стурбовані тим, що «економічні потрясіння та фінансова нестабільність» мають «потенціал сприяти зростанню певних видів злочинності».

Зокрема, йдеться про крадіжки в магазинах, крадіжки зі зломом і викрадення транспортних засобів, онлайн-шахрайство та шантаж, а також злочини, які «ґрунтуються на використанні фінансової вразливості».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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