"Гради" окупантів б'ють із Запорізької АЕС: опубліковано відео

Російські окупанти ведуть обстріли України з території Запорізької атомної електростанції з реактивних систем залпового вогню "Град" у безпосередній близькості від енергоблоку, інформує Апостроф.

Журналісти The Insider отримали відеопідтвердження чергового російського воєнного злочину на ЗАЕС.

На відео видно, як російські окупанти з РСЗВ "Град" у ніч з 2 на 3 вересня ведуть обстріли українських територій. Військову техніку ворог розмістив прямо поблизу градирнь ЗАЕС.

Експерти з Conflict Intelligence Team (CIT) зазначили, що в кадрі видно труби ЗАЕС, а місце пуску снарядів РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС, тобто на території самої атомної електростанції.

"У кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо", - написали експерти.


Ліза Бровко, Апостроф





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