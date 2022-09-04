Компенсація як фундамент для майбутнього: Польща наполягає на репараціях від Німеччини – Моравецький

За підрахунками польського уряду, загальна сума збитків $1,3 трлн, а Німеччина має відшкодувати $850 млрд, інформує ZN.ua.

Компенсація як фундамент для майбутнього: Польща наполягає на репараціях від Німеччини – Моравецький

Польща наполягатиме на виплаті репарацій від Німеччини за дії нацистів у Другій світовій війні. Таку заяву під час церемонії вшанування пам’яті жертв німецьких злочинів восени 1939 року в Бидгощі зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомила його пресслужба.

Очільник польського уряду, виступаючи в так званій Долині Смерті, де у 1939 було вбито від 1200 до 6000 поляків, заявив, що з перших днів війни німці показали свою справжню мету – не лише завоювання, а й знищення польської нації.

«Коли німці йшли на Польщу, вони виконували наказ Гітлера, який сказав їм: не майте милосердя до поляків», – зауважив глава уряду.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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