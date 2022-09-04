З’явилось відео роботи РСЗВ окупантів поруч із ЗАЕС – The Insider

Російське видання The Insider, визнане в Росії іноагентом, опублікувало відеозапис, який нібито доводить, що росіяни ведуть вогонь РСЗВ, з території Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі.

Як повідомляє видання, відео було зняте у ніч з 2 на 3 вересня з протилежного берега Дніпра. За інформацією The Insider, вогонь ведеться з майданчика поблизу енергоблоку.

Видання звернулось за оцінкою цього відео до експертів Conflict Intelligence Team (CIT). Вони підтвердили, що в кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на панорамному фото з Google .

ЗАЕС з протилежного берега Дніпра. Фото: The Insider Insider

«Зйомка дійсно ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС. знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо», — відповіли у CIT.