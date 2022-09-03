Зеленський відзначив Повітряні сили за збиті "Калібри"

Серед трофеїв також ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники, інформує ZN.ua.

Зеленський відзначив Повітряні сили за збиті
© Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив дії Повітряних сил, завдяки яким вдалося врятувати сотні життів українців. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні в п'ятницю, 3 вересня.

"Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил – збиті «Калібри», ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування «Схід». Ви молодці – сьогодні й завжди. Кожен такий результат – це врятовані життя українців, це можливість не боятися для всіх наших людей", - зазначив президент.

Президент назвав захист українського неба від російських ракет одним з фундаментальних питань і подякував всім партнерам, які допомагають Україні з протиповітряною обороною.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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