Зеленський відзначив Повітряні сили за збиті "Калібри"
Серед трофеїв також ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники, інформує
Президент України Володимир Зеленський високо оцінив дії Повітряних сил, завдяки яким вдалося врятувати сотні життів українців. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні в п'ятницю, 3 вересня.
"Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил – збиті «Калібри», ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування «Схід». Ви молодці – сьогодні й завжди. Кожен такий результат – це врятовані життя українців, це можливість не боятися для всіх наших людей", - зазначив президент.
Президент назвав захист українського неба від російських ракет одним з фундаментальних питань і подякував всім партнерам, які допомагають Україні з протиповітряною обороною.