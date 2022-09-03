У Херсоні мости не витримують "бавовну": фото та відео

Незважаючи на тимчасову російську окупацію, мости в Херсонській області знаходяться під вогневим контролем Збройних сил України, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

На кадрах видно хмару диму в районі Антонівського залізничного мосту. Українські військові оригінально "потролили" російських окупантів згадкою про "сигари".

Подібна ситуація спостерігалася і в районі Каховської ГЕС - там обвалилася частина мосту Новокаховської греблі. Про це повідомив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.


Євген Устименко, Апостроф





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