Українські артилеристи накрили розташування російських спецпризначенців

Українські військові упродовж 3 вересня відбили ворожі атаки на Донеччині та завдали ворогові втрат у живій силі та техніці, розповіли у Генштабі.

Невдалими виявилися спроби наступу окупантів поблизу Долини, Соледара, Новобахмутівки, Кодеми, Зайцевого, Авдіївки та Мар’їнки.

Українська авіація точними ударами знищила бойову техніку ворога, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, а також велику кількість окупантів на донецькому та південнобузькому напрямках.

Підрозділами протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищено: один вертоліт, три безпілотники та п’ять крилатих ракет «Калібр».

Ракетні війська та артилерія продовжують працювати на порушення логістики противника. Упродовж доби знищено три пункти управління, об’єкт розміщення підрозділу спецпризначенців і склад боєприпасів.