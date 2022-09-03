Українські артилеристи накрили розташування російських спецпризначенців

ЗСУ продовжують завдавати ударів по складах і пунктах управління окупантів, інформує ZN.ua.

Українські артилеристи накрили розташування російських спецпризначенців
© Головнокомандувач ЗСУ/t.me

Українські військові упродовж 3 вересня відбили ворожі атаки на Донеччині та завдали ворогові втрат у живій силі та техніці, розповіли у Генштабі.

Невдалими виявилися спроби наступу окупантів поблизу Долини, Соледара, Новобахмутівки, Кодеми, Зайцевого, Авдіївки та Мар’їнки.

Українська авіація точними ударами знищила бойову техніку ворога, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, а також велику кількість окупантів на донецькому та південнобузькому напрямках.

Підрозділами протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищено: один вертоліт, три безпілотники та п’ять крилатих ракет «Калібр».

Ракетні війська та артилерія продовжують працювати на порушення логістики противника. Упродовж доби знищено три пункти управління, об’єкт розміщення підрозділу спецпризначенців і склад боєприпасів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Російський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника СухуміРосійський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника Сухумі
Представництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція протиПредставництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція проти
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
ДБР просить про екстрадицію одного з фігурантів «Батальйона Монако»ДБР просить про екстрадицію одного з фігурантів «Батальйона Монако»
Блок рекламы


Похожие новости
Харків'янка змусила маленького сина полюбити "російський світ": поліцейські знайшли антиукраїнські малюнкиХарків'янка змусила маленького сина полюбити "російський світ": поліцейські знайшли антиукраїнські малюнки
Російських дитсадівців привітали грамотами з гербом України: фотоРосійських дитсадівців привітали грамотами з гербом України: фото
Українські бійці ліквідували ворожий літак Су-25 на ХерсонщиніУкраїнські бійці ліквідували ворожий літак Су-25 на Херсонщині
ЗСУ вдарили по базі російських військ у гуртожитку Херсона – ОК "Південь"ЗСУ вдарили по базі російських військ у гуртожитку Херсона – ОК "Південь"
Мінус 350 окупантів на українській землі: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус 350 окупантів на українській землі: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Білоруси розкрадають українські фури, кадри ганьби: "Як і їхні "старші брати"..."Білоруси розкрадають українські фури, кадри ганьби: "Як і їхні "старші брати"..."
Українські прикордонники знищили склад боєприпасів та живу силу окупантів на донецькому напрямкуУкраїнські прикордонники знищили склад боєприпасів та живу силу окупантів на донецькому напрямку
Не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів — Зеленський звернувся до жителів КримуНе перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів — Зеленський звернувся до жителів Криму
Newsweek: Українські «Байрактари» проти російських «Шахідів», які безпілотники кращі?Newsweek: Українські «Байрактари» проти російських «Шахідів», які безпілотники кращі?
Українські військові збили російський безпілотник в Одеській областіУкраїнські військові збили російський безпілотник в Одеській області
Последние новости
Подгружаем последние новости