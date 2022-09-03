Українські артилеристи накрили розташування російських спецпризначенців
ЗСУ продовжують завдавати ударів по складах і пунктах управління окупантів, інформує
Українські військові упродовж 3 вересня відбили ворожі атаки на Донеччині та завдали ворогові втрат у живій силі та техніці,
Невдалими виявилися спроби наступу окупантів поблизу Долини, Соледара, Новобахмутівки, Кодеми, Зайцевого, Авдіївки та Мар’їнки.
Українська авіація точними ударами знищила бойову техніку ворога, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, а також велику кількість окупантів на донецькому та південнобузькому напрямках.
Підрозділами протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищено: один вертоліт, три безпілотники та п’ять крилатих ракет «Калібр».
Ракетні війська та артилерія продовжують працювати на порушення логістики противника. Упродовж доби знищено три пункти управління, об’єкт розміщення підрозділу спецпризначенців і склад боєприпасів.