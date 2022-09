Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції

Голова Європейської Ради Шарль Мішель обговорив із гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі ситуацію на захопленій росіянами Запорізькій АЕС.

Мішель погоджується з тим, що присутність експертів МАГАТЕ на станції має бути постійною. Це потрібно для забезпечення ядерної безпеки, вважає голова Євроради.

«Росія поставила світ під загрозу. Ключове значення має забезпечення ядерної безпеки та захисту. Потрібна постійна присутність МАГАТЕ на станції», - написав Мішель у Twitter .

Попри те, що голова Євроради чітко вказав на те, що саме Росія наражає світ на ядерну загрозу, він не акцентував на необхідності вивести російських військових і персонал з АЕС і створити навколо неї демілітаризовану зону.

ЄС підтримує зусилля Агентства та захоплюється мужністю та професіоналізмом експертів під час першої місії на ЗАЕС, додав Мішель.