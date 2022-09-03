Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції

Голова Європейської Ради підтримує постійну присутність експертів МАГАТЕ на ядерному об'єкті, інформує ZN.ua.

Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
© Maxar Technologies

Голова Європейської Ради Шарль Мішель обговорив із гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі ситуацію на захопленій росіянами Запорізькій АЕС.

Мішель погоджується з тим, що присутність експертів МАГАТЕ на станції має бути постійною. Це потрібно для забезпечення ядерної безпеки, вважає голова Євроради.

«Росія поставила світ під загрозу. Ключове значення має забезпечення ядерної безпеки та захисту. Потрібна постійна присутність МАГАТЕ на станції», - написав Мішель у Twitter.

Попри те, що голова Євроради чітко вказав на те, що саме Росія наражає світ на ядерну загрозу, він не акцентував на необхідності вивести російських військових і персонал з АЕС і створити навколо неї демілітаризовану зону.

ЄС підтримує зусилля Агентства та захоплюється мужністю та професіоналізмом експертів під час першої місії на ЗАЕС, додав Мішель.

Їх courage and professionalism в пристосуванні першої місії до #ZNPP is impressive.

Russia has put the world in danger.

Насадження nuclear safety and security is key: continued @iaeaorg presence at the plant is necessary.

— Charles Michel (@CharlesMichel) September 3, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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