До Польщі в'їхали вже 6 мільйонів біженців із України

В Україну повернулося 4,2 млн.

До Польщі в'їхали вже 6 мільйонів біженців із України
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Лише за один день 2 вересня до Польщі в'їхали понад 22 тисячі українців, повідомляє DW.

Проте того ж дня Польщу у напрямку України залишили на 3,5 тисячі людей більше.

З початку російського збройного вторгнення в Україну прикордонна служба Польщі зареєструвала вже понад 6 млн. в'їздів з території сусідньої країни.

2 вересня до Польщі в'їхали 22 200 українців. Виїхали у зворотному напрямку – 25 700 осіб. Таким чином, зберігається тенденція, яка позначилася останніми тижнями: кількість українців, які виїжджають з Польщі, перевищує кількість прибулих.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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