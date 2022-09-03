Подоляк розповів, чому росіяни мають залишитися в Криму після деокупації: "Це ключове завдання"

Ніхто не сумнівається в тому, що Україна невдовзі поверне собі окупований півострів Крим.

В ефірі телемарафону радник глави ОП Михайло Подоляк пояснив, чому не хоче, щоб усі росіяни виїжджали з території окупованого півострова Крим. На його думку, вони повинні заплатити за мародерство в Україні.

Він підкреслив, що існує категорія людей, яких би він волів не випускати до росії через Керчинський міст. Мовиться про громадян країни-агресорки, котрі буквально грабували українців.

"Це про людей, які приїхали з росії та зайняли будівлі, квартири, бізнеси наших громадян. Я хочу, щоб ці люди там залишилися. Після того як ми деблокуємо Крим, я хочу, щоб наша держава всім цим людям поставила певні питання. І щоб вони отримували кримінальні терміни, щоб зрозуміти, що не можна красти в Україні будь-що. Це ключове завдання",– наголосив він.

Також Михайло Подоляк зробив акцент на кармічній відповідальності. Він хоче, щоб росіяни, котрі упродовж 8 років користувалися чужим майном, заплатили за це. На думку радника глави ОП, вони повинні повернути борги. Ба більше, заплатити за злочини повинні не лише ті, хто крав, а й ті, хто легалізував це.

Подоляк підкреслив, що невдовзі у росіян не буде вибору, тож їм доведеться відкрити коридори для евакуації людей з Криму. Ними, власне, зможуть скористатися українці, котрим потрібно буде виїхати з півострова. А все тому, що рано чи пізно ЗСУ розпочнуть військову деблокаду.