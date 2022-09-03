Знищено під'їзні шляхи і не тільки: яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Знищено під'їзні шляхи і не тільки: яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Сили оборони максимально зміцнюють усі ділянки кордону з Білоруссю. Зокрема, йдеться про район Чорнобилської зони.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у суботу, 3 вересня.

Голова ДПСУ Сергій Дейнего перевірив кордон у межах зони відчуження. Зазначається, що на цьому напрямку прикордонники разом із підрозділами ЗСУ, Нацгвардії та поліції постійно збільшують обороноздатність.

Щоб запобігти новому вторгненню, бійці знищили під'їзні шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загородження. За підступами до українського кордону ведуть постійне спостереження.

«Цей напрямок залишається не менш загрозливим ніж інші, адже ми добре пам’ятаємо, що Білорусь дозволила підрозділам збройних сил рф здійснити вторгнення в нашу країну і через Чорнобильську зону. Нині кордон по зоні відчуження укріплений», — заявив Дейнего.


Алексей Ионов, politeka.net





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