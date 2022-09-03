"Безправне сміття": в окупованому Донецьку показали, як "влада" ставиться до місцевих жителів

Окупаційна влада вкотре показала, що не вважає за людей мешканців захоплених територій.

Один із таких прикладів показав журналіст Денис Казанський.

"Ви мені нахер не всралися" - відповідь представника "ДНР" Юрія Будріна донеччанам, які поскаржилися, що на їхній вулиці вже півроку немає води.

Просто зразкова історія про російський світ. Спочатку повністю розвалили у колись багатому та успішному місті систему комунального господарства, а тепер на всі претензії відповідають або образами, чи погрозами. Бо можуть.

Це в поганій Україні, де страшенно обмежували мешканців Донбасу, ці самі мешканці мали право обирати місцеву владу та могли щось вимагати від чиновників. А в «народній республіці» народ – безправне сміття. Гауляйтерів не вибирають, тому вони можуть образити, побити, кинути на підвал. Скаржитися нікуди.

Так виглядає допомога Донбасу від росії", - зазначив Казанський.