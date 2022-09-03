Священик допомагав ворогові обстрілювати ЗСУ: яке покарання йому загрожує

Священик допомагав ворогові обстрілювати ЗСУ: яке покарання йому загрожує

У Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно інформатора ворожих військ - священника УПЦ МП.

Про це повідомили на сайті Офіса Генерального прокурора.

Дані, які ворог використовував для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження, він передавав у вигляді текстових повідомлень через Telegram.

"Слідством встановлено, що у середині квітня 2022 року священнослужитель збирав для представників армії країни-агресора інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявлено переписку з представниками армії країни-агресора.

Обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі, йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України).


Алексей Ионов, politeka.net





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