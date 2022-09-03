Російський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника Сухумі

«Експерт-атомник», який супроводжував місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС - Ренат Карчаа, насправді за освітою приматолог, який працював раніше на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі, і має кримінальне минуле. Про це пише російське видання "Медиазона ".

Зазначається, що це той самий російський чиновник, який пояснював інспекторам МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, що ракета здійснила повний поворот на 180? перед ударомпо станції, через що здається, ніби її випустили з окупованої Росією території.

Російський офіційний висновок до IAEA inspectors в Запоріжжя Nuclear Power Plant, що на скелі тягнуться 180? turn перед impact, який є причиною, яка веде до того, що буде огортатися від російського... - Mac William Bishop (@MacWBishop) September 2, 2022

Як пише видання, Ренат Карчаа — наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання та директор НДІ експериментальної приматології, який працював на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі. У 90-х його звинувачували у продажу наукового архіву інституту.

На початку нульових він уже став головою представництва Мурманської області за федерального уряду і збив підлітка під Псковом.

2014 року Карчаа називали спостерігачем на виборах президента Абхазії від російської ЦВК, а потім він ненадовго став радником президента невизнаної республіки.

Наразі російські державні ЗМІ називають Карчаа «експертом-атомником», а сам він супроводжує делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.