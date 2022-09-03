Новостей.COM ⇒
2022-09-03
В Херсонській області детонує склад із боєкомплектом окупантів
В ОК "Південь" повідомили про знищену російську техніку, інформує
© Херсонська міська рада
У місті Олешки Херсонської області детонує склад із боєкомплектом російських військ,
"За інформацією представників Руху Опору Південь УДА, в районі Олешок (Херсонська область), знову "мінус" техніка росіян, також чути детонацію. Демілітаризація продовжується", - зазначив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у
Анна Конюченко, ZN.ua