В Херсонській області детонує склад із боєкомплектом окупантів

У місті Олешки Херсонської області детонує склад із боєкомплектом російських військ, повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

"За інформацією представників Руху Опору Південь УДА, в районі Олешок (Херсонська область), знову "мінус" техніка росіян, також чути детонацію. Демілітаризація продовжується", - зазначив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.