В Херсонській області детонує склад із боєкомплектом окупантів

В ОК "Південь" повідомили про знищену російську техніку, інформує ZN.ua.

В Херсонській області детонує склад із боєкомплектом окупантів
© Херсонська міська рада

У місті Олешки Херсонської області детонує склад із боєкомплектом російських військ, повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

"За інформацією представників Руху Опору Південь УДА, в районі Олешок (Херсонська область), знову "мінус" техніка росіян, також чути детонацію. Демілітаризація продовжується", - зазначив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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