Росія могла відправити атомний підводний човен у Середземне море — ЗМІ

Росія могла відправити атомний підводний човен у Середземне море. Такі човни є найпотужнішим і найбільш витривалим засобом ВМФ Росії. На тлі втрат військово-морського флоту РФ у війні проти України такі човни можуть стати для Кремля «козирем». Тепер атомний підводний човен РФ , схоже, «грає в хованки» з силами НАТО в Середземному морі, пише Naval News.

Нарощування сил російського флоту в Чорному морі в рамках вторгнення в Україну загальновідоме. Менш широко обговорюється пов’язане з цим нарощування сил РФ у Середземному морі, що розглядається як зовнішній захист для операцій у Чорному морі. Згідно з російською доктриною, це може бути частиною стримування участі НАТО у війні.

Тепер, здається, до «стратегії стримування» додався атомний підводний човен. Експерти видання Naval News бачать вагомі ознаки того, що російський ударний підводний човен або підводний човен з крилатими ракетами діє поблизу Італії.

Скільки часу цей підводний човен там розміщений, невідомо. Найпростішим поясненням є те, що РФ відправила його туди, щоб замінити крейсер «Маршал Устинов», який покинув Середземне море 24 серпня. Поки «Маршал Устинов» курсує між Сполученим Королівством та Ірландією, інший підводний човен РФ міг відправитися у Середземне море. У певному сенсі цей крейсер призначений відволікати увагу.

Але увага НАТО, ймовірно, переключилася саме на новий підводний човен.

Що це за підводний човен, наразі невідомо. І цілком ймовірно, що інформація ніколи не дійде до відкритих джерел. Експерти видання Naval News припускають, що це може бути підводний човен з ядерною установкою. Росія вже розгортала атомні підводні човни в Середземному морі, але не часто. У нинішньому контексті це пов’язано з війною проти України. Нещодавня напруженість між Сербією та Косово також грає свою роль.

Видання Naval News зробило кілька припущень щодо типу підводного човна. Це може бути атомний ударний підводний човен. Основним видом підводних човнів на службі флоту РФ є клас «Акула», але є також класи «Сьєрра-I/II» і «Віктор-III».

Раніше військові аналітики вже виявляли вказівки на те, що російський ударний підводний човен оперував у Середземному морі. Це було незвично, і, враховуючи часові рамки, цей човен, ймовірно, вже відплив.

Або РФ могла відправити у Середземне море підводний човен класу «Оскар-II». Попри те, що це старіша модель човнів, вони все ще є потужною платформою для боротьби з авіаносцями.

Також це може бути підводний човен класу «Ясен». Такі човни несуть сучасніші крилаті ракети, здатні виконувати як протикорабельні, так і наземні місії. Вони також тихіші та вважаються більш потужними. Багато в чому такий клас є найбоєздатнішим у російському флоті.

Росія вже має в Середземному морі дві субмарини класу Improved-KILO. Вони знаходяться на базі ВМС Росії в Сирії. Хоча такі човни можуть бути озброєні протикорабельними і ударними крилатими ракетами «Калібр», вони більш обмежені, ніж атомні підводні човни. Дві субмарини були розгорнуті в Сирії ще до вторгнення РФ в Україну і тепер проводять багато часу в порту.

Більше інформації може вийти на поверхню. Але, як і багато іншого в підводному світі, деталі можуть залишатися невловимими, резюмує видання.