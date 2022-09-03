Новостей.COM ⇒
2022-09-03
Сили ППО завдали ударів по позиціях окупантів ракетами HARM
Українські захисники знищили п'ять російських БПЛА.
© Українська служба інформації
Повітряні сили ЗСУ збили п'ять російських безпілотників, п’ять крилатих ракет морського базування типу «Калібр» та вдарили по позиціям окупантів ракетами HARM, інформує Командуванні Повітряних сил ЗС України в
"Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України б’є по окупантах на різних напрямках.
Екіпажі МіГ-29 та Су-27 забезпечують винищувальне прикриття для ударної авіації та б’ють по позиціях ППО противника протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM", - йдеться в повідомленні.
Українські військові продовжують знищувати склади, техніку та живу силу окупантів на сході та півдні України.
Анна Конюченко, ZN.ua