Сили ППО завдали ударів по позиціях окупантів ракетами HARM

Повітряні сили ЗСУ збили п'ять російських безпілотників, п’ять крилатих ракет морського базування типу «Калібр» та вдарили по позиціям окупантів ракетами HARM, інформує Командуванні Повітряних сил ЗС України в Facebook.

"Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України б’є по окупантах на різних напрямках.

Екіпажі МіГ-29 та Су-27 забезпечують винищувальне прикриття для ударної авіації та б’ють по позиціях ППО противника протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM", - йдеться в повідомленні.

Українські військові продовжують знищувати склади, техніку та живу силу окупантів на сході та півдні України.