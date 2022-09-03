Аналітики ISW пояснили, чому Росії буде складніше формувати нові сили для війни

Втома від війни серед росіян та зменшення громадської підтримки бойових дій проти України ускладнить для Кремля вербування «добровольців» та формування нових сил. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

В ISW нагадали про результати нового опитування, проведеного організацією «Левада-центр». Згідно з опитуванням, попри те, що більшість росіян все ще підтримують військові дії проти України, громадська підтримка війни поступово знижується.

Соціологи заявили, що 48% респондентів підтримують продовження бойових дій проти України. 44% опитаних виступають за мирні переговори. До мирних переговорів схиляється здебільшого молодь.

Опитування, проведене у березні 2022 року показало, що 53% респондентів у РФ рішуче підтримували військові дії проти України, але до серпня відсоток опитаних із такою позицією знизився до 46%.

«Це незначне погіршення, яке принципово не вплине на здатність Кремля вести війну. Однак зменшення підтримки та втома від війни, ймовірно, дедалі більше перешкоджатимуть зусиллям росіян із вербування та формування сил», - вважають аналітики.

Також в ISW заявили, що РФ активізує дезінформаційну кампанію навколо українського контрнаступу, щоб посилити неправдиві заяви про те, що український контрнаступ у Херсонській області є згубним для подальшого існування України.