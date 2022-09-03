Аналітики ISW пояснили, чому Росії буде складніше формувати нові сили для війни

Громадська підтримка війни в РФ поступово знижується.

Аналітики ISW пояснили, чому Росії буде складніше формувати нові сили для війни
© Минобороны РоSSии/t.me

Втома від війни серед росіян та зменшення громадської підтримки бойових дій проти України ускладнить для Кремля вербування «добровольців» та формування нових сил. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

В ISW нагадали про результати нового опитування, проведеного організацією «Левада-центр». Згідно з опитуванням, попри те, що більшість росіян все ще підтримують військові дії проти України, громадська підтримка війни поступово знижується.

Соціологи заявили, що 48% респондентів підтримують продовження бойових дій проти України. 44% опитаних виступають за мирні переговори. До мирних переговорів схиляється здебільшого молодь.

Опитування, проведене у березні 2022 року показало, що 53% респондентів у РФ рішуче підтримували військові дії проти України, але до серпня відсоток опитаних із такою позицією знизився до 46%.

«Це незначне погіршення, яке принципово не вплине на здатність Кремля вести війну. Однак зменшення підтримки та втома від війни, ймовірно, дедалі більше перешкоджатимуть зусиллям росіян із вербування та формування сил», - вважають аналітики.

Також в ISW заявили, що РФ активізує дезінформаційну кампанію навколо українського контрнаступу, щоб посилити неправдиві заяви про те, що український контрнаступ у Херсонській області є згубним для подальшого існування України.

Росія, ймовірно, продовжуватиме поширювати ці неправдиві наративи, щоб використовувати відсутність заяв з боку українських військових. Як зазначає ISW, складні контрнаступи «не можуть бути вирішені миттєво» або за кілька днів, а заяви РФ про «швидкий провал України» є навмисним затьмаренням реальності.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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