ЗСУ завдали удару по скупченню техніки та військ РФ на півдні

Українські військові взяли в якості трофеїв п'ять одиниць російської броньованої техніки та зенітну установку, інформує ZN.ua.

ЗСУ завдали удару по скупченню техніки та військ РФ на півдні
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати ударів по скупченню живої сили, зброї та техніки окупантів, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Результатом є зменшення потужності ворожих військ на 22 рашисти, одного танка, гаубицю 122-го калібру та дві – 152-го "Мста-Б", дві одиниці автобронетехніки. Взято як трофеї п'ять одиниць ворожої броньованої техніки та зенітну установку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційні війська втрачають логістику, можливості підтягування резервів і моральний дух.

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області та Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.


Анна Конюченко, ZN.ua





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