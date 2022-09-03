ЗСУ завдали удару по скупченню техніки та військ РФ на півдні

Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати ударів по скупченню живої сили, зброї та техніки окупантів, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Результатом є зменшення потужності ворожих військ на 22 рашисти, одного танка, гаубицю 122-го калібру та дві – 152-го "Мста-Б", дві одиниці автобронетехніки. Взято як трофеї п'ять одиниць ворожої броньованої техніки та зенітну установку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційні війська втрачають логістику, можливості підтягування резервів і моральний дух.

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області та Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.