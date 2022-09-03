Україна ввела санкції проти доньок Путіна

Доньки президента РФ Владіміра Путіна Єкатеріна Тихонова та Марія Воронцова очолили новий санкційний список прибічників російської агресії проти України, повідомляє пресслужба з Міністерства з питань реінтеграції ТОТ.

Запропонований міністерством пакет санкцій уряд затвердив на засіданні 2 вересня. Обмеження поширюються на 178 компаній і 99 фізичних осіб.

«Йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадовців Нацбанків Росії і Білорусі, компанії і громадяни, що сприяли агресії РФ проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити санкції», - розповіли у міністерстві.

Санкції застосовуватимуться до:

Компанії Serniya і пов’язаних осіб – постачали в обхід санкцій мікроелектроніку для потреб російської оборонки;

Російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення;

Компаній, причетних до хакерських атак;

Групи компаній «Царьград» – поширюють проросійську пропаганду;

Компаній, які займалися майнінгом в інтересах промислового сектору РФ .

«Санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною», - підсумували у Мінреінтеграції.