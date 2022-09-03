Україна ввела санкції проти доньок Путіна
Доньки президента РФ Владіміра Путіна Єкатеріна Тихонова та Марія Воронцова очолили новий санкційний список прибічників російської агресії проти України,
Запропонований міністерством пакет санкцій уряд затвердив на засіданні 2 вересня. Обмеження поширюються на 178 компаній і 99 фізичних осіб.
«Йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадовців Нацбанків Росії і Білорусі, компанії і громадяни, що сприяли агресії РФ проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити санкції», - розповіли у міністерстві.
Санкції застосовуватимуться до:
- Компанії Serniya і пов’язаних осіб – постачали в обхід санкцій мікроелектроніку для потреб російської оборонки;
- Російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення;
- Компаній, причетних до хакерських атак;
- Групи компаній «Царьград» – поширюють проросійську пропаганду;
- Компаній, які займалися майнінгом в інтересах промислового сектору РФ.
«Санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною», - підсумували у Мінреінтеграції.