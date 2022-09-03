Загальна мобілізація: стало відомо, як покарали ухилістів за відмову йти на війну

Загальна мобілізація була запроваджена в Україні 24 лютого, після повномасштабного вторгнення росіян на нашу територію. Втеча від призову призводить до адміністративної та кримінальної відповідальності. Суди розглянули 66 справ та відправили ухилістів до в'язниці.

Загальна мобілізація: стало відомо, як покарали ухилістів за відмову йти на війну

Загальна мобілізація передбачає призов до армії чоловіків 18-60 років. Проте деякі з них свідомо уникають явки до військкоматів і не хочуть захищати країну від окупантів. Найбільше ухилістів виявили у Закарпатській та Львівській областях.

У Гельсінському союзі з прав людини повідомили, що до кримінальної відповідальності було притягнуто осіб, які визнали свою провину. Як відомо, ухилення від призову на військову службу карається позбавленням волі від 3 до 5 років. Аналітики повідомили, скільки ухилістів отримали вироки.

  • Закарпатська область – 31;
  • Львівська область – 10;
  • Волинська область -5;
  • Івано-Франківська область – 2;
  • Дніпропетровська область – 7;
  • Кіровоградська область – 2;
  • Полтавська, Рівненська, Сумська, Житомирська, Чернівецька області – по 1;
  • Черкаська область – 2;
  • Харківська область -2.

Юрист Роман Лихачов уточнив, що у більшості випадків суд призначав українцям покарання у вигляді позбавлення волі на три роки та річним випробувальним терміном.

"Лише одного разу судом призначено покарання за статтею 336 КК України у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним строком на три роки", - повідомив адвокат.

Зазначено, що Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області оголосив третину вироків внутрішньо переміщеним особам із Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Загальна мобілізація: стало відомо, як покарали ухилістів за відмову йти на війну

Правозахисник Володимир Адонін наголосив, що ухилістів найчастіше залучають за 336-ю статтею КК — ухилення від призову. Він повідомив, що українцю пропонують укласти угоду з прокурором (сторона звинувачення) щодо визнання винності. Потім узгоджується покарання із випробувальним терміном.

Нагадаємо, що з нового року військовий облік та мобілізація передбачені для жінок. Українкам розповіли, як підготуватися до служби в армії ЗСУ.


Ловіцька Леся, Тудей





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