Загальна мобілізація: стало відомо, як покарали ухилістів за відмову йти на війну

Загальна мобілізація була запроваджена в Україні 24 лютого, після повномасштабного вторгнення росіян на нашу територію. Втеча від призову призводить до адміністративної та кримінальної відповідальності. Суди розглянули 66 справ та відправили ухилістів до в'язниці.

Загальна мобілізація передбачає призов до армії чоловіків 18-60 років. Проте деякі з них свідомо уникають явки до військкоматів і не хочуть захищати країну від окупантів. Найбільше ухилістів виявили у Закарпатській та Львівській областях.

У Гельсінському союзі з прав людини повідомили, що до кримінальної відповідальності було притягнуто осіб, які визнали свою провину. Як відомо, ухилення від призову на військову службу карається позбавленням волі від 3 до 5 років. Аналітики повідомили, скільки ухилістів отримали вироки.

Закарпатська область – 31;

Львівська область – 10;

Волинська область -5;

Івано-Франківська область – 2;

Дніпропетровська область – 7;

Кіровоградська область – 2;

Полтавська, Рівненська, Сумська, Житомирська, Чернівецька області – по 1;

Черкаська область – 2;

Харківська область -2.

Юрист Роман Лихачов уточнив, що у більшості випадків суд призначав українцям покарання у вигляді позбавлення волі на три роки та річним випробувальним терміном.

"Лише одного разу судом призначено покарання за статтею 336 КК України у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним строком на три роки", - повідомив адвокат.

Зазначено, що Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області оголосив третину вироків внутрішньо переміщеним особам із Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Правозахисник Володимир Адонін наголосив, що ухилістів найчастіше залучають за 336-ю статтею КК — ухилення від призову. Він повідомив, що українцю пропонують укласти угоду з прокурором (сторона звинувачення) щодо визнання винності. Потім узгоджується покарання із випробувальним терміном.

Нагадаємо, що з нового року військовий облік та мобілізація передбачені для жінок. Українкам розповіли, як підготуватися до служби в армії ЗСУ.