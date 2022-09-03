Війська РФ обстріляли Сумську область із мінометів

Російські війська вранці у суботу, 3 вересня, обстріляли Великописарівську громаду. На щастя, жертв немає, повідомив голова Сумскьої ОВА Дмитро Живицький у Facebook.

"Ніч сьогодні була тихою. Але ранок почався з обстрілу Великописарівської громади, п'ять мінометних прильотів о пів на дев'яту ранку. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Російські війська після виходу із Сумської області продовжують регулярно обстрілювати регіон.