США схвалили продаж Тайваню зброї на понад мільярд доларів — що отримає Тайбей

в США занепокоєні кризою в відносинах Тайваню та Китаю, інформує ZN.ua.

США схвалили продаж Тайваню зброї на понад мільярд доларів — що отримає Тайбей

На тлі агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню, які розпочалися після візиту низки посадовців США до Тайбею, Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню військового обладнання на $1,1 млрд, включаючи 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу «повітря-повітря». Про це повідомили в Пентагоні.

За повідомленням Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Пентагону, планується, що Штати продадуть Тайваню ракети Sidewinder, які можна використовувати для місій «повітря-повітря» і «поверхня», вартістю близько $85,6 млн та протикорабельні ракети Harpoon вартістю приблизно $355 млн. Крім того, США здійснюватимуть підтримку програми радарів спостереження та нададуть супутнє обладнання на $665,4 млн.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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