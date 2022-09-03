Окупанти обстрілюють міста уздовж лінії фронту в Донецькій області

Російські війська у суботу, 3 вересня, завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, заявив голова ОВА Павло Кириленко.

Окупанти також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади.

В результаті обстрілу Краматорська пошкоджено підприємство легкої промисловості та продовольче підприємство — поранено одну людину.

У Слов'янську окупанти поцілили у два підприємства. У Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахове та Вовчанка — пошкоджено базу відпочинку та один будинок, без постраждалих.

У Соледарі війська РФ пошкодили дитсадок та приватний будинок у Роздолівці. У Званівці поранено одну людину.

Окупанти з артилерії обстріляли Авдіївку. На щастя, постраждалих немає.