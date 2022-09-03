Міг працювати на Росію: колектив «Спецтехноекспорту» вимагає розслідувати діяльність ексдиректора

Колектив державного підприємства «Спецтехноекспорт» звернувся до президента України Володимира Зеленського, гепрокурора Андрія Костіна та інших посадових осіб із закликом поставити крапку у питанні звільнення директора ДП Євгена Ларіна та його заступників, і розслідувати можливу його причетність до співпраці з Росією, фактів хабарництва та антидержавних дій в умовах війни. Про це йдеться в листі колективу до глави держави, який є в розпорядженні ZN.UA.

Працівники підприємства зазначають, що Євген Ларін та більшість директорів департаментів, управлінь та відділів підприємства з початком війни покинули Україну під приводом службових відряджень та відтоді не повернулись до роботи. При цьому увесь цей час вони отримують чималі гроші за «відрядження», хоча управління «Спецтехноекспорту» по суті здійснюють рядові фахівці.

Водночас Євген Ларін та його заступник Посмітний уже стали фігурантами кримінального провадження щодо перепродажу бронежилетів, які були передані українським військовим як гуманітарна допомога, однак справу намагаються закрити за допомогою зав’язків підозрюваних у Службі безпеки України.

«У колективі впевнені, що Є.Ларіна «прикриває» Д. Шмигаль та А. Єрмак, про що Ларін сам, будучи в нетверезому стані, неодноразово хизувався», - зазначають підписанти звернення.

Водночас С. Посмітного, за словами колективу підприємства, «прикриває» член забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» Вадим Новинський, який, зокрема, лобіював призначення Ларіна на посаду керівника.

«Тільки можна гадати про які контракти та секрети знали в країні-агресорі та чому СТЕ в рази знизив результати роботи щодо підписання нових контрактів під керівництва Є. Ларіна та С. Посмітного», - зазначається у зверненні.

Зокрема на підприємстві обурені зривом контракту щодо поставки в Перу літака АН-178.

Попри те, що в липні указом міністра оборони Олексія Резнікова директора ДП "Спецтехноекспорт" Євгенія Ларіна та генерального директора ДК "Укрспецекспорт" Вадима Ноздрю було звільнено з посад, на підприємстві побоюються їх повернення у крісло. Зокрема підставою вбачають передачу ДП під відання Головного управління розвідки.

«Пане президенте, вибачте, але цей детектив має закінчитися. Є.Ларін та С.Посмітний мають бути покарані та засуджені за антидержавні дії, зокрема в умовах війни», - йдеться в тексті звернення.

Також співробітники ДП «Спецтехноекспорт» просять звільнити керівників департаментів, управлінь та відділів, які від початку війни відсиджуються за кордоном, та поновити розслідування кримінальних справ проти керівництва підприємства, які «лягли під товсте сукно».