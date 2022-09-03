Війська РФ випустили по Дніпропетровщині п’ять ракет — всі збила українська ППО

У ніч на суботу, 3 вересня, війська РФ обстріляли Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Росіяни атакували крилатими ракетами, «Градами» та важкою артилерією. По Дніпру загарбники випустили п’ять ракет — всі збила українська ППО. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 3 вересня. Ніч була дуже гучною… У Дніпровському районі наші військові збили всі 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро», - написав голова ОВА.

За його словами, падіння уламків ракет спричинило кілька пожеж. Однак полум’я вогнеборці зупинили. На щастя, ніхто не постраждав.

По Нікопольському району війська РФ били «Градами» та важкою артилерією. Минулося без загиблих та поранених.

У Нікополі минулося без руйнацій. Однак у Марганці внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені кілька будинків, господарських споруд, автомобілів та газогонів.

У Криворізькому районі окупанти обстріляли Широківську громаду. Внаслідок ударів є руйнування приватних будинків. На щастя, постраждалих немає.