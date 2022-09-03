"Гучна" ніч у Дніпрі: влада показала масштаб руйнувань після удару ворога, фото

Ніч на 3 вересня на Дніпропетровщині була дуже гучною. Російські окупанти вкотре атакували регіон крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією.

Деталями та фотографіями наслідків поділися голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко, інформує Апостроф .

За його інформацією, у Дніпровському районі українські військові збили усі п'ять ракет ворога, які той направив на обласний центр.

"Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я пожежники усунули . Ніхто не постраждав", - поділився Резніченко.

Також по Нікопольському району вдарили російські "Гради" і важка артилерія, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

У Нікополі, за інформацією голови ОВА, без руйнувань. У Марганці понівечено кілька будинків, господарських будівель, машин та газопроводів.

У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнація приватних будинків, люди не постраждали.