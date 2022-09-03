"Гучна" ніч у Дніпрі: влада показала масштаб руйнувань після удару ворога, фото
Ніч на 3 вересня на Дніпропетровщині була дуже гучною. Російські окупанти вкотре атакували регіон крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією.
Деталями та фотографіями наслідків поділися голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко, інформує
За його інформацією, у Дніпровському районі українські військові збили усі п'ять ракет ворога, які той направив на обласний центр.
"Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я пожежники усунули . Ніхто не постраждав", - поділився Резніченко.
Також по Нікопольському району вдарили російські "Гради" і важка артилерія, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених.
У Нікополі, за інформацією голови ОВА, без руйнувань. У Марганці понівечено кілька будинків, господарських будівель, машин та газопроводів.
У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнація приватних будинків, люди не постраждали.