ISW: РФ через Керченський міст перекидає нові колони на південь
У той же час, поки що незрозуміло, чи всі мобілізовані військовослужбовці 3-го армійського корпусу, яких перекидають на донецький напрямок, пройшли військову підготовку, інформує
Російські війська проводять кілька передислокацій, намагаючись виконали поставлену Путіним ціль щодо захоплення Донеччини до 15 вересня. Це новий дедлайн, попереднього, до 31 серпня, окупантам досягти так і не вдалось. Він супроводжується перегрупуванням підрозділів Центрального військового округу, які діють на Лугансько-Донецьких напрямках щоб збільшити чисельність військ на захід від Донецька. Про це з посиланням на заяву заступника начальника головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова
Громов уточнив, що російські війська розгорнули дві батальйонні тактичні групи (БТГ) у напрямку західної лінії фронту Запорізької області. Вони складаються з військових з Бєлгородської області, і, за його словами, можуть забезпечити відновлення наступальних операцій РФ на Донбасі.