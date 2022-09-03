У Бучі відбулось масове поховання загиблих під час російської окупації міста

Вчора на бучанському кладовищі відбулось масове поховання місцевих жителів, які загинули під час російської окупації міста. Йдеться про людей, яких застрелили на території району. Передусім ті, які не забрали, попри їх попередню ідентифікацію. Ситуацію в місті окреслила заступниця мера Михайлина Скорик-Шкарівська, передають Новини LIVE.

"Сьогодні ми закінчуємо поховання незабраних тіл. Чому я кажу "незабрані", бо деякі тіла ідентифіковані, але родичі не звернулися і їх не забрали... У цьому секторі таких буде 76 могил. Це люди, які померли під час окупації Бучі, а також були застрелені на території району".