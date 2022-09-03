У МВС назвали кількість мирних українців, що загинули під обстрілами

Окупанти здійснили понад 22 тисчі ворожих обстрілів.

У МВС назвали кількість мирних українців, що загинули під обстрілами
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовано понад 22 тисячі ворожих обстрілів. Про це повідомив в ефірі телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, за цей час загинули понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисячі - отримали поранення, однак і ці дані не є остаточними.

“Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об’єктів. Я хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей – і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни перебільшує 7 тисяч осіб! І ще 5 з половиною тисяч мирних жителів травмовано”, – сказав Євген Єнін.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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