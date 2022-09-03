У Бучі поховали 15 людей, які померли в період окупації РФ, фото

2 вересня у Бучі Київської області поховали 15 тіл загиблих жителів під час російської окупації. Попри те, що деяких було опізнано - їх не забрали родичі, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф".

Більшість тіл так і залишилися не ідентифікованими, лише двох померлих опізнано. Деякі тіла були обгорілі та з вогнепальними наскрізними кульовими пораненнями тулуба.

Як повідомила заступниця мера Бучі Михайлина Скорик, у цілому у місті поховано 419 жителів, які загинули у період окупації.

"Сьогодні ми закінчуємо поховання незабраних тіл. Чому я кажу "незабрані", бо деякі тіла ідентифіковані, але родичі не звернулися і їх не забрали", - зазначила вона.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що під Бучею знайшли тіло мирного жителя - окупанти розстріляли його із дружиною та дітьми.