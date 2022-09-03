Зеленський відповів на петицію щодо заборони росіянам в'їжджати в Україну

Глава держави підтримав посилення контролю за росіянами, які в'їжджають в Україну, інформує ZN.ua.

Зеленський відповів на петицію щодо заборони росіянам в'їжджати в Україну
© Радио Свобода

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони громадянам Росії в’їжджати в Україну у найближчі 50 років. Текст відповіді глави держави опубліковано на сайті електронних петицій.

«Президент України послідовно підтримує кроки, спрямовані на посилення режиму здійснення контролю за в’їздом громадян Росії на територію України. У розвиток підтриманої електронної петиції постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 р. № 692 припиняється дія Угоди про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та запроваджуються тимчасові обмеження на перетинання державного кордону України громадянами Російської Федерації - жителями прикордонних регіонів Російської Федерації. Візовий режим з Росією діє з 1 липня 2022 року», — зазначив президент.

Як йдеться у повідомленні, наразі Кабінету Міністрів України запропоновано продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації та необхідності захисту національних інтересів нашої держави.

Петиція з'явилася на сайті 23 травня, її автор – Андрій Кузьмін – запропонував повністю закрити в'їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам, окрім тих, хто воював на боці України в російсько-українській війні. Необхідні 25 тисяч голосів петиція набрала 8 серпня.

У серпні Зеленський закликав західні країни оголосили заборону на в’їзд усім громадянам Росії.

31 серпня в ЄС вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією, Однак єдності у питанні щодо припинення видачі віз громадянам РФ в Європі немає.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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