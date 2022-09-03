Зеленський відповів на петицію щодо заборони росіянам в'їжджати в Україну
Глава держави підтримав посилення контролю за росіянами, які в'їжджають в Україну, інформує
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони громадянам Росії в’їжджати в Україну у найближчі 50 років. Текст відповіді глави держави
«Президент України послідовно підтримує кроки, спрямовані на посилення режиму здійснення контролю за в’їздом громадян Росії на територію України. У розвиток підтриманої електронної петиції постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 р. № 692 припиняється дія Угоди про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та запроваджуються тимчасові обмеження на перетинання державного кордону України громадянами Російської Федерації - жителями прикордонних регіонів Російської Федерації. Візовий режим з Росією діє з 1 липня 2022 року», — зазначив президент.
Як йдеться у повідомленні, наразі Кабінету Міністрів України запропоновано продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації та необхідності захисту національних інтересів нашої держави.
У серпні Зеленський закликав західні країни оголосили заборону на в’їзд усім громадянам Росії.
31 серпня в ЄС вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією, Однак єдності у питанні щодо припинення видачі віз громадянам РФ в Європі немає.