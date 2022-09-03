Не хочуть жити в "руському мирі": жителі Херсона тікають із окупації, фото

Поки Збройні сили України ведуть бої за Херсонщину, місцеві жителі продовжують евакуюватися з окупації, зокрема, самостійно. Так, дюжина немолодих херсонців перейшла вбрід річку, щоб опинитися на території, підконтрольній Україні.

Про це повідомили у прес-службі поліції Херсонської області, інформує Апостроф.

Так, дванадцять українських пенсіонерів із одного з тимчасово окупованих сіл, незважаючи на обстріли та небезпеку для життя, самостійно змогли евакуюватися. Для цього їм довелося подолати пішки кілька кілометрів, перейти вбрід річку Інгулець, після чого вони дісталися підконтрольної Україні території.

Літні люди повідомили правоохоронцям про те, що в їхньому селі зараз мешкає до ста людей, переважно пенсійного віку. Вони побоялися покидати рідні будинки, але ці дванадцять херсонців все ж таки зважилися на цю небезпечну подорож. Вони знали всі можливі місця переправи і усвідомлювали, на який крок наважилися.

Співробітники поліції доставили чоловіків та жінок у безпечне місце тимчасового притулку подалі від зони бойових дій.

"Поліцейські в межах своїх можливостей і поза ними допомагають жителям Херсонської області як в евакуації, так і у перевезенні до лікарень, у доставці гуманітарної допомоги та медичних препаратів до населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами. Адже кожне життя – безцінне", - написали у прес-службі місцевої поліції.


Інна Погрібна, Апостроф





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